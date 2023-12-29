Денежные компенсации вместо квартир получат дольщики восьми пермских долгостроев

По его данным, выплаты смогут получить дольщики домов по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20.



«Изначально планировалось их достраивать, но процесс мог затянуться еще на несколько лет. После пересмотра решения права дольщиков будут восстановлены быстрее — они уже сейчас могут обращаться в Фонд для получения выплат» — сообщил губернатор.



Ранее он также сообщал о возможном выделении компенсаций для дольщиков дома на ул. Декабристов, 97. Решение по этому дому еще не принято, губернатор сообщил, что держит вопрос на контроле. «Здесь мы тоже направили ходатайство в фонд о смене способа восстановления прав дольщиков — с достройки на выплату за счет краевых компенсационных средств» — заявил чиновник.