По его данным, выплаты смогут получить дольщики домов по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20.
«Изначально планировалось их достраивать, но процесс мог затянуться еще на несколько лет. После пересмотра решения права дольщиков будут восстановлены быстрее — они уже сейчас могут обращаться в Фонд для получения выплат» — сообщил губернатор.
Ранее он также сообщал о возможном выделении компенсаций для дольщиков дома на ул. Декабристов, 97. Решение по этому дому еще не принято, губернатор сообщил, что держит вопрос на контроле. «Здесь мы тоже направили ходатайство в фонд о смене способа восстановления прав дольщиков — с достройки на выплату за счет краевых компенсационных средств» — заявил чиновник.
Денежные компенсации вместо квартир получат дольщики восьми пермских долгостроев
По его данным, выплаты смогут получить дольщики домов по ул. Екатерининская, 175 (поз. 2,3,4), ул. Ким, 14, ул. Кабельщиков, 25 и 27, ул. Кедровая, 18 и 20.