В Приморье запланировано строительство 84 новых объектов

До 2026 года в рамках программы планируется ввести в эксплуатацию более 100 объектов: это три школы от 80 до 1 275 мест во Владивостоке, Уссурийске, в Тернейском муниципальном округе; четыре детских сада от 120 до 240 мест во Владивостоке, Артеме, Большом Камне и Уссурийске; 12 новых больниц по всему краю; центры культуры в Большом Камне и Артеме. Запланировано создание более 15 объектов спорта, среди которых будут крытые тренировочные катки в Находке, Дальнегорске, Арсеньеве, Кавалеровском округе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Находке, Большом Камне, Лучегорске, стадионы в Арсеньеве, Большом Камне, Надеждинском районе, Партизанском муниципальном округе, футбольный манеж во Владивостоке, современный круглогодичный семейный горнолыжный курорт в Арсеньеве. Кроме того, в программу вошло строительство более 15 участков автомобильных дорог, четырех мостовых переходов, 20 объектов ЖКХ.



Помимо этого, во Владивостоке запланировано проектирование и возведение легкоатлетического манежа, центров водных видов спорта, бокса, хоккея и гимнастики, а также инфекционной клинической больницы на 400 коек.



Напомним, в ежегодном инвестиционном послании губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил сформировать перечень из 100 ключевых инвестиционных проектов, в том числе инфраструктуру для них.