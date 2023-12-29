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В Приморье запланировано строительство 84 новых объектов

Их возведут в следующем году.
Источник: Primgazeta.ru

В Приморье утвердили адресную инвестиционную программу на ближайшую трехлетку. Документ предусматривает реализацию 138 мероприятий. На эти цели планируется направить более 78 миллиардов рублей.

Как уточнили в региональном министерстве экономического развития, адресная инвестиционная программа содержит полный перечень объектов и необходимые объемы вложений. Это план реализации проектов и комплексное видение развития Приморского края, которое учитывает экономические и демографические изменения во всех сферах деятельности.

По словам главы ведомства Андрея Блохина, на следующий год на исполнение адресной инвестиционной программы предусмотрено 24 миллиарда рублей, около 19 из которых будет потрачено на строительство 84 объектов.

— В социальной сфере будут построены детские сады, школы, несколько спортивных и социальных объектов. Также планируется строительство объектов в области здравоохранения, ЖКХ и транспорта, — уточнил министр.

До 2026 года в рамках программы планируется ввести в эксплуатацию более 100 объектов: это три школы от 80 до 1 275 мест во Владивостоке, Уссурийске, в Тернейском муниципальном округе; четыре детских сада от 120 до 240 мест во Владивостоке, Артеме, Большом Камне и Уссурийске; 12 новых больниц по всему краю; центры культуры в Большом Камне и Артеме. Запланировано создание более 15 объектов спорта, среди которых будут крытые тренировочные катки в Находке, Дальнегорске, Арсеньеве, Кавалеровском округе, физкультурно-оздоровительные комплексы в Находке, Большом Камне, Лучегорске, стадионы в Арсеньеве, Большом Камне, Надеждинском районе, Партизанском муниципальном округе, футбольный манеж во Владивостоке, современный круглогодичный семейный горнолыжный курорт в Арсеньеве. Кроме того, в программу вошло строительство более 15 участков автомобильных дорог, четырех мостовых переходов, 20 объектов ЖКХ.

Помимо этого, во Владивостоке запланировано проектирование и возведение легкоатлетического манежа, центров водных видов спорта, бокса, хоккея и гимнастики, а также инфекционной клинической больницы на 400 коек.

Напомним, в ежегодном инвестиционном послании губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил сформировать перечень из 100 ключевых инвестиционных проектов, в том числе инфраструктуру для них.

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