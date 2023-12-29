Льготную ипотеку продлят не во всех регионах

«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», — прокомментировал он решение правительства.