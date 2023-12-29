Льготную ипотеку продлят не во всех регионах

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о сокращении льготной ипотеки в некоторых регионах. Зато семейную продлят везде, добавил политик.
Льготную ипотеку оставят только в регионах с невысоким спросом. Хуснуллин уточнил, что со следующего года кабмин изменит подход к льготным ипотечным программам.
«Мы уже точно видим, что семейную ипотеку будем предлагать продлевать. По льготной, скорее всего, будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», — прокомментировал он решение правительства.
Кроме этого, российский вице-премьер заявил, что «надеется» на поддержку дальневосточной, «айтишной» и сельской ипотеки, пишут РИА «Новости» (18+).
Льготную ипотеку выдают в среднем под 6,5% годовых. Семейную — в среднем под 6%.