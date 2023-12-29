Два вице-президента аэропорта Алматы покинули свои посты

Как сообщается на официальном сайте аэропорта, Международный аэропорт Алматы вошел в холдинг турецкой компании TAV Airports в 2020 году. TAV Airports предоставляет комплексные услуги во всех областях деятельности аэропортов, имея глобальное присутствие в 91 аэропорту в 26 странах. Являясь членом группы ADP, TAV Airports является частью ведущей глобальной платформы управления аэропортами. Через свои дочерние компании TAV активно работает в сфере аэропортового обслуживания, включая беспошлинную торговлю, продукты питания и напитки, наземное обслуживание, информационные технологии, частную охрану и управление коммерческими зонами.