Росавиация одобрила обновлённый планер пассажирского лайнера SJ-100

Таким образом, импортозамещенный самолет получил возможность серийного производства на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Одобрение изменений, внесенных в конструкцию, позволит нам перейти на производство SJ-100 уже по серийной документации, чтобы в 2024 году передать первые импортозамещенные самолеты в эксплуатацию. Следующим важным шагом по сертификации станет одобрение российских систем и двигателя ПД-8. С учетом географии нашей кооперации, ведем с нашими поставщиками работу в этом направлении практически в круглосуточном режиме, — отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
Специалисты конструкторского бюро ПАО «Яковлев» совместно с работниками научных институтов страны обработали результаты более 22 тыс лабораторных «полетов», проводившихся в течение полугода. Полученные данные легли в основу обоснования первоначального ресурса планера обновленного самолета, первые серийные экземпляры которого уже собираются в цехах производственного центра в Комсомольске-на-Амуре.