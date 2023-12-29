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Росавиация одобрила обновлённый планер пассажирского лайнера SJ-100

Специалисты ПАО «Яковлев» получили одобрение Росавиации на обновленный каркас планера (корпуса) самолета SJ-100. Его модифицировали под установку российских систем и агрегатов, а также для упрощения производства и обслуживания воздушного судна в ходе эксплуатации.
Источник: Хабаровский край сегодня

Таким образом, импортозамещенный самолет получил возможность серийного производства на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Одобрение изменений, внесенных в конструкцию, позволит нам перейти на производство SJ-100 уже по серийной документации, чтобы в 2024 году передать первые импортозамещенные самолеты в эксплуатацию. Следующим важным шагом по сертификации станет одобрение российских систем и двигателя ПД-8. С учетом географии нашей кооперации, ведем с нашими поставщиками работу в этом направлении практически в круглосуточном режиме, — отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.

Специалисты конструкторского бюро ПАО «Яковлев» совместно с работниками научных институтов страны обработали результаты более 22 тыс лабораторных «полетов», проводившихся в течение полугода. Полученные данные легли в основу обоснования первоначального ресурса планера обновленного самолета, первые серийные экземпляры которого уже собираются в цехах производственного центра в Комсомольске-на-Амуре.