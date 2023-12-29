Росавиация одобрила обновлённый планер пассажирского лайнера SJ-100

— Одобрение изменений, внесенных в конструкцию, позволит нам перейти на производство SJ-100 уже по серийной документации, чтобы в 2024 году передать первые импортозамещенные самолеты в эксплуатацию. Следующим важным шагом по сертификации станет одобрение российских систем и двигателя ПД-8. С учетом географии нашей кооперации, ведем с нашими поставщиками работу в этом направлении практически в круглосуточном режиме, — отметил генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.