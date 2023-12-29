Иркутский МС-21 сможет перевозить до 211 пассажиров

Испытания проводили на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона, а также в условиях, максимально приближённым к строгим требованиям эксплуатации, когда темно, есть возможность использовать только половину аварийных выходов и прочее. В итоге с борта лайнера успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также три члена летного экипажа и пять бортпроводников.