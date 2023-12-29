Иркутский МС-21 сможет перевозить до 211 пассажиров

Росавиация одобрила перевозку максимального числа пассажиров на Иркутском МС-21 — до 211 человек. Специалисты провели испытания, в ходе которых удалось провести аварийную эвакуацию за 81,7 секунды, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал ПАО «ОАК» (18+).
«Выданное Росавиацией одобрение главного изменения к сертификату типа позволит нам в перспективе поставлять авиакомпаниям самолеты МС-21 во всех вариантах компоновки, включая самую вместительную», — отметил заместитель генерального директора ОАК по гражданской авиации — генеральный директор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский.
Во время испытаний специалисты подтверждали соответствие самолета современным и перспективным нормам авиационной безопасности, а также проверяли работу аварийно-спасательного оборудования. Кроме того, проводилась демонстрация эффективного обучения кабинного и летного экипажа и качество разработанной эксплуатационной документации.
Испытания проводили на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона, а также в условиях, максимально приближённым к строгим требованиям эксплуатации, когда темно, есть возможность использовать только половину аварийных выходов и прочее. В итоге с борта лайнера успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также три члена летного экипажа и пять бортпроводников.
Ранее губернатор Приангарья Игорь Кобзев доложил президенту страны Владимиру Путину о планах Иркутского авиазавода по созданию лайнеров МС-21. С его слов, работы на предприятии идут полным ходом. Шесть бортов намерены выпустить в 2024 году.
Подчеркнем, что в настоящий момент создают полностью импортонезависимую версию самолета МС-21−300. Тем временем стало известно, что 1,14 млрд рублей дополнительно направят на производство МС-21 в следующем году. Средства намерены заложить в федеральном бюджете.
Между тем импортные комплектующие в российских самолетах Ту-214, МС-21 и Superjet собираются заместить на отечественные в ближайшие два года. Такое заявление сделал вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.