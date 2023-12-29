Суд отклонил апелляционную жалобу подрядчика школы на Багратиона в Иркутске

Октябрьский районный суд Иркутска отклонил апелляционную жалобу подрядчика, который занимался строительством школы на Багратиона. К слову, суд поддержал позицию прокуратуры. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре по Иркутской области.
Оказывается, два года назад был заключен контракт на строительство общеобразовательной школы по улице Багратиона в столице Приангарья. Но недобросовестный подрядчик не следовал контракту. Точнее не уложился в срок, который был прописан в документе.
— Прокуратура Иркутска проверила исполнение законодательства в сфере реализации национального проекта «Образование». Позже было возбуждено дело об административном правонарушении по факту бездействия, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика, — добавляют в ведомстве.
Кстати, теперь руководитель организации должен выплатить штраф в размере более 25 млн рублей. Это 5% от суммы неисполненных обязательств по контракту. Кстати, решение суда уже вступило в законную силу.