Проблему обманутых дольщиков полностью решили в Приморье

«Это хороший подарок к Новому году. Правительство края, администрация Уссурийска, подрядчики все сделали, чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина — закрыть в этом году вопрос обманутых дольщиков. Сегодня 105 семей получают ключи от новых квартир. За четыре года мы расселили около трех тысяч семей, 250 тысяч квадратных метров. Все граждане восстановлены в своих правах, эту проблему мы в крае решили», — подчеркнул Олег Кожемяко и вручил ключи новоселам.