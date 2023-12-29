Проблему обманутых дольщиков полностью решили в Приморье

В торжественном мероприятии принял участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
17-этажный многоквартирный жилой дом в Уссурийске был исключен из реестра проблемных объектов 16 декабря. Вместе с ним в реестре больше не значатся бывшие долгострои: ЖСК «Хасанский» в Артеме, дома по улице Пихтовая, 35, Славянская, 17, Сафонова, 7 во Владивостоке, жилая застройка в районе улицы 50 лет Октября, 1 в поселке Трудовое. В правах восстановлены еще 496 человек, некоторые из них получили единовременные денежные выплаты, отмечает пресс-служба краевого правительства.
«Это хороший подарок к Новому году. Правительство края, администрация Уссурийска, подрядчики все сделали, чтобы выполнить поручение президента Владимира Путина — закрыть в этом году вопрос обманутых дольщиков. Сегодня 105 семей получают ключи от новых квартир. За четыре года мы расселили около трех тысяч семей, 250 тысяч квадратных метров. Все граждане восстановлены в своих правах, эту проблему мы в крае решили», — подчеркнул Олег Кожемяко и вручил ключи новоселам.
Все квартиры в доме сдаются с чистовой отделкой. Завершено благоустройство территории. Во дворе есть детская площадка, заасфальтированы проезды.