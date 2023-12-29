На Кубани отмечен рекордный рост зарплат за последние пять лет

Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева.



На рост показателя в крае повлияли дефицит кадров и рост зарплатного фонда в различных секторах экономики, отметил господин Юртаев.



Согласно сведениям Краснодарстата, актуальным на апрель текущего года, средняя заработная плата в регионе составила 49,6 тыс. руб., что на 16,9% больше показателя 2022 года.



По данным «Ъ-Кубань», за минувшую часть года потребность компаний в новых сотрудниках выросла на 45%. Дефицит многозадачных кадров испытывают области IT, строительства, продажи недвижимости, услуг для бизнеса, торговли, логистики и туризма. Нехватка сотрудников отмечена в сфере здравоохранения.



Анастасия Донскова.