За сколько казахстанцы продавали свое жилье в 2023 году

По итогам декабря средняя стоимость «квадрата» составила 371 тыс. тенге. Именно столько в среднем просили казахстанцы при продаже жилья через объявления, опубликованные на портале. А по факту средняя сумма может оказаться другой. Впрочем, даже этот ценник актуален не для всех городов.