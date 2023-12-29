Воронежцам предложили удаленную работу с зарплатой до 450 тысяч рублей

Третье место — у вакансии менеджера по работе с клиентами в той же компании. На этой должности обещают оклад от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а также проценты с продаж и бонусы. С учетом этих выплат может набегать до 320 тыс. рублей в месяц.