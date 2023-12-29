Воронежцам предложили удаленную работу с зарплатой до 450 тысяч рублей

Очередной рейтинг денежных вакансий составили аналитики сервиса hh.ru. На этот раз они сделали подборку самых выгодных предложений удаленной работы.
Возглавляет ТОП вакансия Techlead Java. IT-специалисту обещают зарплату от 400 до 450 тысяч рублей до вычета налогов. В обязанности входит техническое руководство реализацией банковских проектов, координация команды.
На втором месте предложение работы руководителем отдела продаж в крупной IT-компании. За зарплату от 80 тысяч до 400 тыс. рублей в компании пытаются найти «играющего тренера», способного самостоятельно совершать продажи. Требуемый опыт работы — от одного до трех лет.
Третье место — у вакансии менеджера по работе с клиентами в той же компании. На этой должности обещают оклад от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, а также проценты с продаж и бонусы. С учетом этих выплат может набегать до 320 тыс. рублей в месяц.
Четвертое место занимает предложение работы специалистом по тендерам с зарплатой до 300 тысяч рублей на руки. Впрочем, видимо, этот пост уже кто-то занял, вакансия ушла в архив.
Зато свободна пятая строчка рейтинга- бизнес-аналитик 1С с зарплатой от 200 тыс. до 300 тыс. рублей на руки в организацию, занимающуюся автоматизацией бизнес-процессов на базе 1С. В фирме достаточно своеобразная иерархия. Там нет руководителя, а есть «другие участники сообщества, взявшие на себя разные роли».
Места с шестого по десятое занимают вакансии IT-специалистов. Им предлагают зарплату от 150 тыс. до 250 тыс. рублей.
— Всего для жителей Воронежской области доступны более 1300 вакансий с удаленной работой. Чаще всего предлагают потрудиться в сферах «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Услуги для бизнеса» и «Финансовый сектор», — отметили аналитики hh.ru.