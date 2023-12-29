Эксперты не признали опасной трещину в доме ЖК «Любимов» в Березниках

Согласно данным протокола испытаний, данная трещина на сквозная и не динамическая. Ее ширина раскрытия не превышает предельно-допустимых значений. По словам экспертов, следы вокруг трещины являются высолом — белым налетом на поверхности бетона, который появляется в результате диффузии водорастворимых солей и их последующей кристаллизации при высыхании.