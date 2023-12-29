Эксперты не признали опасной трещину в доме ЖК «Любимов» в Березниках

В Березниках специалисты строительной испытательной лаборатории обследовали трещину в подвале дома по улице Дощеникова, 1 в ЖК «Любимов». Специалисты проверили прочность бетона и параметры трещины при помощи прибора ультразвукового контроля на четырех участках. Об этом сообщает Корпорация развития Пермского края.
Согласно данным протокола испытаний, данная трещина на сквозная и не динамическая. Ее ширина раскрытия не превышает предельно-допустимых значений. По словам экспертов, следы вокруг трещины являются высолом — белым налетом на поверхности бетона, который появляется в результате диффузии водорастворимых солей и их последующей кристаллизации при высыхании.
Экспертное заключение с рекомендациями по ремонту плиты эксперты подготовят в январе. Трещину планируют отремонтировать в 2024 году. Обследование подвала и несущих конструкций дома могут быть продолжены в следующем году.
Сейчас управляющая компания ведет мониторинг «маячков», которые были установлены на доме 17 октября. Отмечается, что изменений по-прежнему не зафиксировано.