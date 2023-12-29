Нацбанк начнет приостанавливать сомнительные переводы белорусов с марта 2024

В Нацбанке решили приостанавливать сомнительные переводы со счетов белорусов. Соответствующие постановление (№ 453 от 15 декабря 2023-го) приняло правление Нацбанка, информирует Национальный правовой интернет-портал. Документ вступает в силу с 1 марта 2024.
Для этого регулятор установил для финансовых организаций признаки осуществления таких сомнительный переводов, которые будут приостанавливаться.
Так, перевод «заморозят» при несоответствии параметрам инициируемого платежа, в результате которого осуществляется перевод, или параметрам переводов платежей, которые обычно осуществляет пользователь, а также характеру его обычной деятельности. Например, подозрительные время, день и место инициирования платежа, необычное платежное устройство либо сервис, отличающиеся технические параметры, сумма перевода
Кроме того, перевод приостановят при совпадении информации о получателе денежных средств в платежной инструкции с информацией о получателе по платежу и попыткам инициирования платежей из автоматизированной системы обработки инцидентов Нацбанка. А также при совпадении информации о техпараметрах устройства с данными об устройствах, с которых ранее осуществляли доступ к автоматизированной системе, ПО при попытках платежей.
Отдельно в документе определяется порядок действий финансовых организаций по приостановке подозрительных переводов.
К слову, ранее также заявлялось, что СК будет блокировать деньги, украденные мошенниками у белорусов.