Нацбанк начнет приостанавливать сомнительные переводы белорусов с марта 2024

Кроме того, перевод приостановят при совпадении информации о получателе денежных средств в платежной инструкции с информацией о получателе по платежу и попыткам инициирования платежей из автоматизированной системы обработки инцидентов Нацбанка. А также при совпадении информации о техпараметрах устройства с данными об устройствах, с которых ранее осуществляли доступ к автоматизированной системе, ПО при попытках платежей.