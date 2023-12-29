Изменена свердловская Стратегия развития внутреннего и въездного туризма

Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.
По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, предыдущая редакция Стратегии была принята в 2019 году. С этого времени произошло много изменений: в 2021 году появился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», утверждена программа «Развитие туризма», создан макрорегион «Большой Урал».
«Внутренний туризм в Свердловской области вышел на новый уровень, его развитие стало одной из приоритетных задач для властей региона, — сказала Эльмира Туканова. — Именно эти акценты мы учли при совершенствовании плана по развитию отрасли».
Согласно изменениям в Стратегии в отдельную туристическую агломерацию выделен туристско-рекреационный кластер «Большая Сысерть». В число перспективных территорий включен Гаринский городской округ. Важной частью Стратегии стало развитие промышленного, культурно-познавательного, делового, событийного и других видов туризма, создание привлекательной туристической среды и условий для доступности перемещения туристов.
«МК-Урал» ранее писал, что Свердловскую область в новогодние праздники посетят 300 тысяч туристов.
Чаще всего в Свердловскую область в новогодние праздники приезжают на 2 — 3 дня. Это туристы из соседних регионов. Но ожидается и большое число гостей из Москвы и Санкт-Петербурга.