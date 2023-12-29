Изменена свердловская Стратегия развития внутреннего и въездного туризма

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмиры Тукановой, предыдущая редакция Стратегии была принята в 2019 году. С этого времени произошло много изменений: в 2021 году появился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», утверждена программа «Развитие туризма», создан макрорегион «Большой Урал».