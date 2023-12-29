Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил высокие темпы ввода жилья в Татарстане. В республике за год введено 3,4 млн квадратных метров жилья. В рамках заседании правительственной комиссии по региональному развитию чиновник отметил, что практически все регионы либо выполнили строительные планы на 2023 год, либо перевыполнили их.