Меморандум о неповышении цен на яйца подписали в Иркутской области

Меморандум о недопущении роста цен на куриные яйца начал действовать в Иркутской области. Документ подписали председатель правительства региона Константин Зайцев, руководители СХАО «Белореченское» и СПК «Окинский», а также торговых сетей «Слата», «Удача», «Хлеб-Соль» и «Экономия». Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе кабмина Приангарья.
«В рамках меморандума предприятия-производители берут на себя обязательства по неповышению отпускной цены первой и второй категорий яиц. В свою очередь региональные торговые сети не должны превышать размер торговой надбавки на данную продукцию более чем на 15%», — подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что яичный ажиотаж в России стал одной из главных потребительских страшилок и поводом для мемов. И всё это небеспочвенно. Согласно данным Иркутскстата, куриные яйца подорожали в области за две недели на 10 рублей. Сейчас средняя стоимость их составляет уже почти 130 рублей. При этом в регионе есть две птицефабрики, которые занимаются производством яиц — СПК «Окинский» и СХПАО «Белореченское». С руководством последней компании корр. ИА IrkutskMedia удалось пообщаться, чтобы прояснить перспективы снижения цен или наоборот — роста. Первый заместитель генерального директора СХПАО «Белореченское», депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Франтенко отметил, что для яиц характерна сезонность, кроме того, на конечную цену влияет ряд производственных факторов.