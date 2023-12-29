В Новосибирске обманутые дольщики ЖК «Покровский» второй раз за декабрь вышли на митинг

— Нам обещали, что в сентябре-октябре выделят деньги на достройку. Потом заявили, что средства выделить не смогут, так как земля находится в залоге у банка. Единственное, что сейчас предлагают, получить квартиры на окраинах Новосибирска в рамках 709 постановления мэрии Новосибирска. Нас это категорически не устраивает. Квартиры в отдаленных районах нам не нужны, — рассказала «Прецеденту» местная жительница Елена Осипова.