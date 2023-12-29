В Новосибирске обманутые дольщики ЖК «Покровский» второй раз за декабрь вышли на митинг

Напомним, что ЖК «Покровский» на улице Дуси-Ковальчук в 2015 году начала строить компания ООО «Региональная инвестиционная компания». Генеральный подрядчик — ООО «Строительно-монтажное управление № 9».
Первый этап, состоящий из трех секций, был успешно завершен 30 декабря прошлого года, в результате чего 299 дольщиков получили ключи от квартир. Однако второй этап строительства рискует быть незавершенным.
В феврале этого года ООО «РИК» было признано Арбитражным судом Новосибирской области банкротом, в результате чего было объявлено конкурсное производство сроком на один год. В реестр требований кредиторов включено требование КБ «Энергобанк» в размере 1,57 миллиарда рублей.
Местные жители выражают недовольство, заявляя, что ни фонд защиты прав участников долевого строительства, ни Минстрой области не смогли найти действенного решения. Значительная задолженность перед банком препятствует разработке оптимальной стратегии завершения строительства.
Сегодня, 29 декабря, обманутые дольщики вышли на митинг. Новосибирцы требуют достройки дома, в который вложили большие деньги. В случае, если достроить объект не представится возможным, люди согласны на получение равноценных квартир, но не на окраине города.
— Нам обещали, что в сентябре-октябре выделят деньги на достройку. Потом заявили, что средства выделить не смогут, так как земля находится в залоге у банка. Единственное, что сейчас предлагают, получить квартиры на окраинах Новосибирска в рамках 709 постановления мэрии Новосибирска. Нас это категорически не устраивает. Квартиры в отдаленных районах нам не нужны, — рассказала «Прецеденту» местная жительница Елена Осипова.
Сибирячка добавила, что на данный момент дольщики ЖК «Покровский» находятся в подвешенном состоянии. Жители не знают, будут ли их дом достраивать. Сейчас, по ее словам, «вообще ничего не известно».
Следует отметить, что фонд ППК отказался участвовать в достройке проблемного дома. Еще в октябре об этом дольщиков известили представители областного Минстроя.
— Согласно информации, представленной Фондом, в настоящее время средства федерального бюджета, предоставленные Фонду в виде имущественного взноса Российской Федерации в имущество Фонда для осуществления мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства, обеспечивают уже принятые обязательства Фонда. В этой связи принятие наблюдательным советом Фонда новых решений о финансировании не представляется возможным, — говорилось в ответе министерства.
Напомним, что дольщики жилого комплекса выходили на аналогичный митинг 9 декабря. В тот день новосибирцы развернули плакаты: «Проблема дольщиков — проблема государства», «Новосибирск — столица обманутых дольщиков» и другие.