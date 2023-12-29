Цены на ряд основных товаров питания перестанут регулировать в Казахстане

В министерстве отметили, что в к 2025 году запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен по еще 10 продовольственным товарам: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5−9% жирности), сахар белый-сахар-песок), по которым импортозамещение составит порядка 100%. Добавим, что согласно постановлению «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации: