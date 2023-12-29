Цены на ряд основных товаров питания перестанут регулировать в Казахстане

«К 1 полугодию 2024 года планируется отказ от механизма введения предельных цен на СЗПТ по 9 продтоварам (соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, яйцо куриное (1 категория), по которым наблюдается устойчивое 100% отечественное производство», — говорится в публикации.
В министерстве отметили, что в к 2025 году запланирован полный отказ от механизма введения предельных цен по еще 10 продовольственным товарам: морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5−9% жирности), сахар белый-сахар-песок), по которым импортозамещение составит порядка 100%. Добавим, что согласно постановлению «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:
Мука: социально значимой считается только мука первого сорта.
Хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют «кирпичом».
Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.
Гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.
Рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис. Соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта «Экстра». Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.
Сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.
Картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет.
Морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь.
Лук: здесь также все просто — социально значимым является только репчатый лук.
Капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста.
Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.
Говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.
Мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.
Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.
Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.
Кефир: такая же ситуация с этим продуктом — кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.
Творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5−9%.
Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.
Напомним, в конце ноября в Казахстане предложили отпустить цены на основные продукты в свободное плавание. По словам вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, контроль не делает продуктовую корзину дешевле, а только способствует инфляции. Между тем накануне сообщалось, что годовой рост цен на основные продукты питания в Казахстане значительно меньше инфляции в стране — всего 3,4%.