МИНСК, 29 дек — Sputnik. «Белоруснефть» и «Газпром» подписали дорожные карты о научно-техническом сотрудничестве в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, сообщила пресс-служба белорусской компании.
Подписание документов состоялось в четверг в Санкт-Петербурге.
«Генеральный директор РУП “Производственное объединение “Белоруснефть” Александр Ляхов и заместитель председателя правления — начальник Департамента ПАО “Газпром” Олег Аксютин подписали дорожные карты о научно-техническом сотрудничестве в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, а также моделирования и проведения ГРП”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что подобное соглашение между двумя компаниями заключено впервые.
Дорожные карты предусматривают совместную работу белорусских и российских специалистов до 2025 года.
Сотрудничество коснется научно-технической сферы в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа на территории России. В частности, уже определено пять месторождений, где организуют совместные исследования: Заполярное, Уренгойское, Ковыктинское, Чаяндинское, Медвежье.
Еще один документ даст возможность сотрудничества в области проведения и моделирования ГРП.
Кроме этого, стороны смогут реализовать совместные проекты в сфере нефтяного сервиса и реализации инновационных технологий.
Подписание дорожных карт позволит укрепить взаимодействие ведущих организаций энергетической отрасли двух стран и даст новый импульс для дальнейшего развития партнерских отношений, отметили стороны.