«Белоруснефть» и «Газпром» подписали дорожные карты

«Генеральный директор РУП “Производственное объединение “Белоруснефть” Александр Ляхов и заместитель председателя правления — начальник Департамента ПАО “Газпром” Олег Аксютин подписали дорожные карты о научно-техническом сотрудничестве в области трудноизвлекаемых запасов нефти и газа, а также моделирования и проведения ГРП”, — сказано в сообщении.