Названы самые главные события 2023 года на Южном Урале

Уходящий год в целом для России выдался богатым на события. Стране приходилось преодолевать различные испытания, но они не смогли дестабилизировать общую ситуацию, а, наоборот, укрепили и объединили общество. Члены «Экспертного клуба Челябинской области» подвели итоги года и рассказали о самых значимых явлениях в регионе.
Продолжающаяся специальная военная операция, как и год назад, для многих осталась одним из важнейших событий уходящего года. Запомнились и общественно-политические процессы, связанные с ней. В первую очередь — подъем патриотизма, объединение общества и народа.
СВО, по словам депутата Государственной Думы Дмитрия Вяткина, остается одной из главных тем в повестке работы федерального парламента — это прежде всего законодательное обеспечение и решение проблем, связанных с поддержкой участников боевых действий и их семей. И за год удалось сделать многое: упрощены порядки оформления документов, увеличен круг потенциальных ветеранов боевых действий, открыты возможности поступления военных или их детей в профессиональные учебные заведения. Всего же было принято несколько десятков новых законов.
«Что касается работы в округе, то самым главным была работа с воинскими частями Чебаркульского гарнизона, которые расквартированы у нас в области. Мы регулярно встречаемся с самими военнослужащими, с членами семей, работаем в тесном взаимодействии с фондом “Защитники Отечества”, с другими общественниками. Большая часть приёмов по личным вопросам проходит прямо непосредственно в гарнизоне», — поделился Дмитрий Вяткин.
Кроме того, весь год прошел под знаком гуманитарной помощи военным и жителям новых регионов, в том числе на подшефных территориях Челябинской области — Волновахе и Ясиноватой.
Плодотворную законотворческую деятельность отметила и депутат Государственной Думы Яна Лантратова. И речь идет не только об СВО, но и о других сферах жизни. Значимым событием парламентарий, например, назвала принятие закона о запрете использования мобильных телефонов во время уроков в школах и возврате уроков труда. Также удалось добиться включения в школьную программу курса начальной военной подготовки. По словам Лантратовой, он появится в рамках нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».
«В уходящем году также совместно с правительством Челябинской области был запущен цифровой сервис “Почта Доверия”, который помогает получить профессиональную консультацию психолога. Целью проекта является создание условий для беспрепятственного и конфиденциального обращения обучающихся и родителей по вопросам, связанным с совершенствованием учебно-воспитательного процесса, предоставлением возможности заявить о волнующей проблеме, поделиться своими тревогами, переживаниями, страхами и сомнениями», — добавила Лантратова.
Парламентарий заметила, что сайт «Почты Доверия» пользуется спросом: за восемь месяцев туда пришло 3556 вопросов. На большую часть из них специалисты уже ответили.
Экономика — еще одна из сфер, которой в этом году предстояло справиться с множеством вызовов. И, как отмечают, многие эксперты, она их преодолела. При этом большое внимание было уделено рынку труда. В Челябинской области уровень безработицы обновил исторические минимумы.
Как заметил директор института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ЧелГУ Юнер Капкаев, от работодателей наблюдается интерес к молодым кадрам, студентам вузов, они активно взаимодействуют с образовательными учреждениями.
Знаковое событие — строительство межуниверситетского кампуса. К этому проекту привлечено большое внимание, причем на всех уровнях власти.
«От 2024 года ждём роста вовлечённости бизнеса в создание учебно-научных лабораторий, позволяющих настраивать работу образовательной системы под потребности развития экономики и совместно искать решение проблем развития предприятий», — резюмировал Юнер Капкаев.
Немаловажную роль сыграла в этом году тенденция к усилению технологического и экономического суверенитета регионов и страны в целом.