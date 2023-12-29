Названы самые главные события 2023 года на Южном Урале

СВО, по словам депутата Государственной Думы Дмитрия Вяткина, остается одной из главных тем в повестке работы федерального парламента — это прежде всего законодательное обеспечение и решение проблем, связанных с поддержкой участников боевых действий и их семей. И за год удалось сделать многое: упрощены порядки оформления документов, увеличен круг потенциальных ветеранов боевых действий, открыты возможности поступления военных или их детей в профессиональные учебные заведения. Всего же было принято несколько десятков новых законов.