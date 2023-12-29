На западе Омской области построят новый завод по производству сыра и масла

Инвестиции в проект составляют порядка 150 миллионов рублей. В цехе будут делать рассольные сыры и сливочное масло, а в перспективе — йогурты и другие кисломолочные продукты.
Производственная мощность действующего предприятия бизнесмена составляет порядка 9 850 тонн молока в год, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Предельная мощность нового предприятия — 50 тонн продукции в день и более 17 тысяч тонн в год. Уже разработан и новый бренд, под которым будут выпускаться сыры и масло — «Золото Колчака». Новый цех создаст сто рабочих мест.
Ранее мы писали, что тепличный комплекс по выращиванию томатов планируют возвести в Омской области. Инвестировать в него планируют 25 миллиардов рублей.
Также мы сообщали, что «Томлесдрев» может вложить 5,5 млрд рублей в лесопереработку в Омской области.