Бесплатные переводы между банками и месячный период «охлаждения»: омичам рассказали об изменениях в банковской сфере

С 1 января 2024 года гряду изменения в банковском секторе. Подробности объяснили в пресс-службе омского отделения Банка России.
ПДС, которая копит
Ожидается, что омичи смогут вступить в программу долгосрочных сбережений. Для этого нужно заключить договор с любым негосударственным пенсионным фондом и пополнить счет. В дальнейшем со счета можно получить налоговый вычет.
Кредитные каникулы на ВСЁ
Каникулы по кредитам и займам станут доступны омичам уже с 1 января. Они будут распространяться на все. Важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий: когда доходы упали больше чем на 30%, когда в семье случился пожар, наводнение или другое бедствие. Отложить платеж можно будет даже по кредитной карте.
Распоряжаться биометрией через Госуслуги На портале Госуслуги появится опция, которая позволит давать и отзывать согласие разным организациям на обработку своих биометрических данных.
Предупреждение о долговой яме
Банки и микрофинансовые организации обяжут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Если на погашение долгов у человека будет уходить больше 50% дохода, кредитор сообщит ему о риске не справиться с платежами.
Период похолодания увеличат до 30 дней
С 14 до 30 дней будет увеличен срок отказа от допуслуг, навязанные при заключении договора займа.
Банки будут напоминать об окончании срока вклада
С 1 февраля вкладчиков будут оповещать об окончании срока вклада. Финансовым организациям будут давать на это 5 дней до завершения срока.
Короткие полисы ОСАГО
С 1 марта автовладельцы смогут оформить ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев. Для новых краткосрочных договоров компании будут сами устанавливать коэффициент для расчета цены страховки.
Онлайн-переводы между банками станут бесплатными
Перевести деньги с карты одного банка на карту другого можно будет без процентов. Такие изменения начнут действовать уже с 1 мая.
Банки обяжут тормозить переводы мошенникам
С 25 июля 2024 года при транзакции работники банка должны проверить номер карты или счета получателя. Реквизиты не должны находиться в формирующемся списке мошеннических схем.
— Если банк не проведет проверку и сразу отправит деньги на счет из этой базы, то должен будет вернуть клиенту всю сумму. Срок возврата — до 30 календарных дней с того момента, как пострадавший подаст заявление в банк, — уточнили в пресс-службе омского отделения Банка России.