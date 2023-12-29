Бесплатные переводы между банками и месячный период «охлаждения»: омичам рассказали об изменениях в банковской сфере

Каникулы по кредитам и займам станут доступны омичам уже с 1 января. Они будут распространяться на все. Важно подпадать хотя бы под одно из следующих условий: когда доходы упали больше чем на 30%, когда в семье случился пожар, наводнение или другое бедствие. Отложить платеж можно будет даже по кредитной карте.