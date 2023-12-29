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Начат процесс расселения аварийных домов на улице Граничная в Омске

Как стало известно «СуперОмску», судя по всему, запущен процесс расселения и сноса двух домов в Старом Кировске Омска.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление об изъятии жилых помещений и участка на основании того, что дом авариен и подлежит сносу.

В документе говорится о двух малоэтажных домах №№ 107 б и 107 в по улице Граничная, что возле железнодорожных путей в Старом Кировске.

Они были признаны аварийными в 2015 и 2014 годы. Тогда построены были в 1953 и 1942 годы. Площадь каждого дома — порядка 2,5 тысяч квадратных метров.

Изъятию подлежат несколько квартир. Отметим, что это стандартная процедура в случае расселения аварийных домов.

Отметим, в постановлении градоначальника не указаны сроки изъятия.

недвижимость