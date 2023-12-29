Каким будет курс тенге в январе 2024 года — прогноз

В АФК сообщали, что по ожиданиям экспертов финрынка в 2024 году курс может вырасти до 489,6 тенге за доллар. Давление на тенге могут оказать падение спроса на рынке сырья, продолжение политики высоких ставок в США при дальнейшей нормализации денежно-кредитных условий в Казахстане, дальнейший рост импорта, сложная геополитическая ситуация в регионе и общее бегство инвесторов от риска.