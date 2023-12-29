В Академический запустят второй трамвайный маршрут в 2024 году

В Академический район запустят второй трамвайный маршрут. Его реализация произойдет в 2024 году. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
— Этот вопрос обсуждается одновременно с приобретением новых трамваев по концессии, о чем уже говорилось, — отметили в мэрии города.
Также в администрации отметили, что для второго маршрута есть резервный номер. Его оставляли специально для Академического района.
На данный момент в Академическом районе есть только один трамвайный маршрут под номером один. Его запустили в преддверии Нового года — 23 декабря.
В понедельник, 25 декабря, корреспондент «КП-Екатеринбург» на себе проверила новый маршрут из Академического. Трамвай и впрямь оказался быстрее, чем автобус. Однако горожане пожаловались на давку в транспорте.