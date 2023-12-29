Росстат раскрыл зарплаты пермских чиновников

Самые высокие зарплаты в ПФО получают чиновники Республики Татарстан — их средний заработок в регионе составляет 59,1 тысяч рублей. Более высокий доход также у госслужащих Нижегородской области. Они в среднем получают 57 тысяч рублей. Росстат также уточнил общее число госслужащих всех уровней власти в Пермском крае. Их количество составляет 14,8 тысяч человек.