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Принят закон о республиканском бюджете на 2024 год

МИНСК, 29 дек — Sputnik. Закон Республики Беларусь от 27 декабря 2023 г. № 328-З «О республиканском бюджете на 2024 год», зарегистрирован на Национальном правовом портале.
Источник: Sputnik.by

Ранее данный документ был рассмотрен и одобрен обеими палатами белорусского парламента. После чего законопроект ушел на подпись главы государства.

В ходе обсуждения законопроекта в парламенте министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, что расходы на оборону и правоохранительную деятельность вырастут в будущем году.

«На эти цели планируется направить из республиканского бюджета порядка 8,3 миллиарда рублей — с ростом почти на 22% к уровню текущего года», — сказал он.

По словам министра, в 2024 году республике необходимо погасить внешние долги на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Также планируется рефинансирование долга на 1,3 миллиарда.

Власти предусмотрели, что дефицит республиканского бюджета в 2024 году составит 4,8 миллиарда рублей, или 1,9% к ВВП. Дефицит на 2,4 миллиарда рублей будет покрыт за счет остатков, а также внешних займов.

экономика