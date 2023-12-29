Принят закон о республиканском бюджете на 2024 год

Ранее данный документ был рассмотрен и одобрен обеими палатами белорусского парламента. После чего законопроект ушел на подпись главы государства.
В ходе обсуждения законопроекта в парламенте министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов рассказал, что расходы на оборону и правоохранительную деятельность вырастут в будущем году.
«На эти цели планируется направить из республиканского бюджета порядка 8,3 миллиарда рублей — с ростом почти на 22% к уровню текущего года», — сказал он.
По словам министра, в 2024 году республике необходимо погасить внешние долги на общую сумму около 2 миллиардов долларов. Также планируется рефинансирование долга на 1,3 миллиарда.
Власти предусмотрели, что дефицит республиканского бюджета в 2024 году составит 4,8 миллиарда рублей, или 1,9% к ВВП. Дефицит на 2,4 миллиарда рублей будет покрыт за счет остатков, а также внешних займов.