Белоруссия вводит новую систему регулирования цен

Отмечается, что соответствующее постановление принято правительством. «Ключевое изменение системы регулирования цен — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением, и в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи “борщевого набора”, огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж», — говорится в сообщении.