Белоруссия вводит новую систему регулирования цен

«С 1 января 2024 года будет изменена система регулирования цен», — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что соответствующее постановление принято правительством. «Ключевое изменение системы регулирования цен — введение ежемесячных пределов изменения отпускных цен производителей в размере не более 0,3% к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением, и в размере не более 3,5% к аналогичному месяцу прошлого года на овощи “борщевого набора”, огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж», — говорится в сообщении.
При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа, уточняется в сообщении.
Согласно публикации, постановлением также вводятся уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен, снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15% на товары некритического импорта, в достаточном количестве производимые в стране, предельный размер оптовой скидки производителя на уровне не более 15%. Прописаны ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, осуществляемых производителем (поставщиком) в адрес торговых организаций, а также предоставление возможности торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.
«Постановление принято в рамках выполнения поручений главы государства, данных на совещании 21 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.
На данном совещании по вопросам совершенствования системы регулирования ценообразования президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране с 1 января должна быть «четкая, понятная» система регулирования цен. После совещания первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков сообщил, что будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен. По его словам, цены на внутреннем рынке будут справедливыми.