СХАО «Белореченское» снизило цены на куриные яйца в Иркутской области

Напомним, омлет резко подорожал по всей стране — на 39% по сравнению с началом года. Не стала исключением и Иркутская область. В нашем регионе стоимость выросла на 37,6%. При этом, наибольший скачок (почти 30%) произошел в октябре, отмечают эксперты Иркутскстата.