СХАО «Белореченское» снизило цены на куриные яйца в Иркутской области

СХАО «Белореченское» снизило цены на куриные яйца в Приангарье. Об этом первый заместитель гендиректора компании Степан Франтенко сообщил «Вести-Иркутск».
— По рекомендации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и в канун Нового года СХАО «Белореченское» было принято решение — во всей фирменной сети, на все категории куриного яйца снизить цену на 10 рублей за десяток, — сказал Франтенко.
Напомним, омлет резко подорожал по всей стране — на 39% по сравнению с началом года. Не стала исключением и Иркутская область. В нашем регионе стоимость выросла на 37,6%. При этом, наибольший скачок (почти 30%) произошел в октябре, отмечают эксперты Иркутскстата.
В УФАС провели проверку после активного обсуждения темы расценок на яйца в соцсетях и СМИ. По предварительным данным, нарушений федерального законодательства, в том числе и антимонопольного, на предприятиях региона не выявлено.