Столичная компания произвела свыше 130 зарядных станций для электромобилей

«В июне 2023 года компания Engy запустила в продажу зарядные станции для электромобилей. Устройства оснащены программным обеспечением собственной разработки и изготовлены из отечественных компонентов. Так, три модели уже внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга России и единый реестр российской радиоэлектронной продукции. По итогам года производитель выпустил более 130 устройств, вывел на рынок пять моделей быстрых и четыре модели медленных станций», — рассказал Владислав Овчинский.