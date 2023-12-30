Столичная компания произвела свыше 130 зарядных станций для электромобилей

Московский производитель в 2023 году выпустил свыше 130 бытовых и коммерческих электрозарядных станций для транспорта. Более 40 устройств уже установили в столице. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«В июне 2023 года компания Engy запустила в продажу зарядные станции для электромобилей. Устройства оснащены программным обеспечением собственной разработки и изготовлены из отечественных компонентов. Так, три модели уже внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга России и единый реестр российской радиоэлектронной продукции. По итогам года производитель выпустил более 130 устройств, вывел на рынок пять моделей быстрых и четыре модели медленных станций», — рассказал Владислав Овчинский.
Зарядками оборудуют торговые центры, жилые комплексы и АЗС. В 2024 году компания планирует изготовить и ввести в эксплуатацию не менее 1,5 тысячи зарядных станций, отметил ее генеральный директор Олег Синюхин.
Предприятие с 2015 года разрабатывает и производит устройства самообслуживания для различных отраслей: роботизированные склады, фандоматы, кассы самообслуживания, постаматы, вендинговые машины. В 2023 году оно расширило географию деятельности благодаря участию в международных выставках. Компания наладила сотрудничество со странами Средней Азии и уже осуществила первые поставки своих решений.
В столице работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается 40−50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разные товары, включая одежду, лекарства, мебель, косметику и многое другое.
Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться большим, малым и средним предприятиям. Они могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки, в том числе субсидиями и целевыми займами. Помимо этого, разработан ряд антикризисных инструментов.