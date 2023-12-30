Аэропорты Узбекистана за год обслужили 10 миллионов пассажиров

«10 миллионов пассажиров — рекордный показатель для аэропортов Узбекистана. Этого удалось достичь благодаря планомерной работе по привлечению зарубежных авиаперевозчиков в наши аэропорты, а также появлению новых отечественных авиакомпаний. Юбилейный пассажир как раз оказался на борту одной из них — Humo Air, которая начала осуществлять полеты буквально в декабре этого года», — прокомментировали в Uzbekistan Airports.