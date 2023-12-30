Аэропорты Узбекистана за год обслужили 10 миллионов пассажиров

Юбилейным пассажиром стала Гулшад Нажиматдинова, прибывшая рейсом авиакомпании Humo Air с семьей из Нукуса в Ташкент на праздники. О том, что она стала 10-миллионным пассажиром, Гулшад узнала во время регистрации в Нукусе..
В терминале прилета аэропорта «Ташкент» пассажирку торжественно встретило руководство Uzbekistan Airports. Первым ее поздравил директор воздушной гавани Орынбай Бекбергенов. Ей были вручены цветы, памятные подарки и сертификат на 10 проходов через залы повышенной комфортности..
«10 миллионов пассажиров — рекордный показатель для аэропортов Узбекистана. Этого удалось достичь благодаря планомерной работе по привлечению зарубежных авиаперевозчиков в наши аэропорты, а также появлению новых отечественных авиакомпаний. Юбилейный пассажир как раз оказался на борту одной из них — Humo Air, которая начала осуществлять полеты буквально в декабре этого года», — прокомментировали в Uzbekistan Airports.
Отметим, что по итогам 2022 года общий пассажиропоток аэропортов Узбекистана составил 7,9 миллионов пассажиров.