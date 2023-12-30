Россиянам не повысят пени за ЖКУ в 2024 году

Положения Жилищного кодекса гласят, что величина пени за частичное и несвоевременное внесение платы ЖКУ определяется с учётом ключевой ставки российского ЦБ на день фактического поступления средств от невыплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки. В правительстве отметили, что при текущей ключевой ставке, установленной Центробанком РФ — 16% годовых — максимальные значения пени были бы несоразмерны платежам россиян за ЖКУ, из-за чего при расчётах будет по-прежнему использоваться значение ставке до её повышения.
Кабмин напомнил о том, что регулировать сферу ЖКУ подобным образом правительству позволяет подписанный президентом России Владимиром Путиным 14 марта 2022 года федеральный закон.
А вчера стало известно о том, что Правительство РФ обнулило пошлины на импорт яиц для стабилизации цен. На резкий рост стоимости этого продукта россияне пожаловались в декабре уходящего года. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, всё дело в растущем спросе на продукт. Ситуацией заинтересовался даже президент РФ Владимир Путин, который пообещал разобраться с проблемой.