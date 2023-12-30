Россиянам не повысят пени за ЖКУ в 2024 году

Положения Жилищного кодекса гласят, что величина пени за частичное и несвоевременное внесение платы ЖКУ определяется с учётом ключевой ставки российского ЦБ на день фактического поступления средств от невыплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки. В правительстве отметили, что при текущей ключевой ставке, установленной Центробанком РФ — 16% годовых — максимальные значения пени были бы несоразмерны платежам россиян за ЖКУ, из-за чего при расчётах будет по-прежнему использоваться значение ставке до её повышения.