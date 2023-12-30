Известен бюджет льготной ипотеки «7−20−25» на 2024 год

Максимально допустимый уровень — 100 млрд тенге, эта сумма распределяется по 25 млрд тенге на каждый квартал.
Также постановлением предусмотрено снижение вознаграждения банков с 3% до 2,5% годовых за доверительное управление правами требования по ипотечным займам, выданным по программе, начиная с 1 января 2024 года.
«Поправка затрагивает правоотношения, устанавливаемые между оператором программы — АО “Казахстанский фонд устойчивости” и банками-участниками программы, и не повлияет на условия кредитования граждан».
Отмечается, что на 28 декабря 2023 года в рамках программы выдали 71 699 льготных займов на сумму 974,1 млрд тенге.