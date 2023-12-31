Крымчанам назначат единое пособие и проведут индексацию пенсий

До объединения в общую структуру Пенсионный фонд устанавливал пенсии, предоставлял материнский капитал, устанавливал социальные выплаты и выплаты семьям с детьми. Фонд социального стpахования предоставлял средства реабилитации, оплачивал больничные листы и пособия.
Мы работали с одними и теми же людьми. И для того, чтобы предоставить госуслугу по тому или иному фонду, приходилось делать межведомственные запросы, запрашивать необходимую информацию. Объединение дало гражданам возможность обращаться в единый фонд, мы работаем по системе «одного окна».
Создание единого Социального фонда совпало с появлением нового единого пособия, которое, по словам заместителя управляющего Отделением СФР по Республике Крым Сергея Бугаева, объединило несколько пособий, предоставляемых ранее разными ведомствами.
— Правом на единое пособие могут воспользоваться граждане России и их дети, если являются гражданами, граждане, которые являются родителями детей до 17 лет, а также беременные женщины, которые стали на учет при раннем сроке беременности, — отмечает он. — Пособие назначается в том случае, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума. С 1 января 2024 года прожиточный минимум составит 14989 рублей. Для трудоспособных граждан — 16338 рублей, для детей — 15559 рублей.
Для получения единого пособия каждый год необходимо подавать документы. Единое пособие назначается на 12 месяцев, это связано с тем, что в финансовом состоянии семьи могут происходить изменения.
Для того чтобы продлить пособие в 2024 году, нужно на портале «Госуслуги» подать заявление по прежней форме. Так как пособие было введено с 1 января 2023 года, подать такое заявление можно в последний месяц срока действия пособия или уже в январе нового года. Пособие будет назначено с 1 января 2024 года.
За 2023 год специалисты единого Социального фонда приняли более 200 тысяч заявлений и назначили единое пособие более чем на 230 тысяч детей. Сейчас работа по этому пособию подошла к следующему этапу, когда заявители должны снова подавать заявления и не допустить при этом ошибок.
— Нужно обращать внимание на номер СНИЛС, дату рождения, количество детей, — предупреждает специалист. — Если есть недостатки в оформлении интерактивного заявления, в личный кабинет на «Госуслугах» придет сообщение. Заявление нужно будет подавать заново через определенное время. Ошибки также бывают в банковских документах — в номерах счетов. Состав семьи очень важен, потому что он используется для расчета среднедушевого дохода, определяющего право на пособие.
Как отмечает Сергей Бугаев, с 1 декабря 2023 года внесены некоторые изменения в назначение единого пособия. Появились нюансы в части определения права на это пособие, и в первую очередь — для самозанятых лиц.
— Самозанятое лицо должно продекларировать доход в размере не менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) в месяц, — говорит он. — Со следующего года, согласно постановлению Совмина Крыма, МРОТ будет составлять 19242 рубля. Кроме этого, для определения дохода были исключены некоторые виды доходов семьи: это выплаты, которые выдаются при получении награды «Мать-героиня». Еще ряд изменений вступит в силу с 1 июня 2024 года.
Приятные изменения в части материального обеспечения ожидают с нового года крымских пенсионеров. Как отмечает Людмила Пупышева, для них проведут очередную индексацию пенсий.
— Как обычно, с января проводим индексацию пенсий в отношении всех граждан, которые стоят на пенсионном учете в нашем фонде, — поясняет она. — Но выплата с учетом индексации будет производиться только не работающим гражданам. Работающим пенсионерам с 1 августа каждый год проводится корректировка пенсии. Также с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Все пенсии будут проиндексированы на 7,5%, и неработающие пенсионеры получат январскую пенсию с учетом индексации. Индексацию проводим в автоматическом режиме — чтобы получить ее, не нужно приносить в клиентскую службу какие-либо документы. Всю необходимую информацию единый социальный фонд получает самостоятельно.