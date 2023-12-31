Крымчанам назначат единое пособие и проведут индексацию пенсий

— Как обычно, с января проводим индексацию пенсий в отношении всех граждан, которые стоят на пенсионном учете в нашем фонде, — поясняет она. — Но выплата с учетом индексации будет производиться только не работающим гражданам. Работающим пенсионерам с 1 августа каждый год проводится корректировка пенсии. Также с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии. Все пенсии будут проиндексированы на 7,5%, и неработающие пенсионеры получат январскую пенсию с учетом индексации. Индексацию проводим в автоматическом режиме — чтобы получить ее, не нужно приносить в клиентскую службу какие-либо документы. Всю необходимую информацию единый социальный фонд получает самостоятельно.