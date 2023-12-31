«Больше, чем за весь 2022-й, и больше, чем когда-либо». Рекордное количество квартир продано в Минске за 2023 год

Как уточнили в отделе консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица», средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Минске в ноябре составила 1353 доллара в эквиваленте, на вторичном — 1374 доллара. Правда, в ценах рекордов нет, как в 2013-ом и 2014-ом, когда цена квадрата доходила до 1719 и 1734 долларов в эквиваленте.