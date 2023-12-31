«Больше, чем за весь 2022-й, и больше, чем когда-либо». Рекордное количество квартир продано в Минске за 2023 год

В Минске в течение 2023 года было продано рекордное количество квартир, сообщает площадка недвижимости realt.by. В итоге только за 11 месяцев было заключено сделок купли-продажи в Минске больше, чем за весь 2022-й, и больше, чем когда-либо.
— В среднем каждый месяц на вторичном рынке столицы заключали по 1600—1700 сделок, — говорится в статье.
Максимальное число сделок оформили в августе — 1900 квартир продали, а минимум в январе — 918 сделок, что для этого месяца все-таки считается высоким показателем.
В итоге общая сумма проданных в январе-ноябре квартир в Минске на вторичном рынке жилья и в сегменте готовых новостроек составила 1,13 миллиардов долларов.
— Это абсолютный рекорд за все время наблюдения, — подчеркнули аналитики.
По данным Национального кадастрового агентства, в 2022 году было заключено свыше 15,8 тысячи сделок купли-продажи квартир. А в январе — ноябре 2023-го уже 16,2 тысячи, информирует «Рэспублiка».
Как уточнили в отделе консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица», средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Минске в ноябре составила 1353 доллара в эквиваленте, на вторичном — 1374 доллара. Правда, в ценах рекордов нет, как в 2013-ом и 2014-ом, когда цена квадрата доходила до 1719 и 1734 долларов в эквиваленте.