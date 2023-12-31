В Air Astana сообщили о возобновлении рейсов

Начиная с 07:00 из Астаны вылетело около 10 внутренних и международных рейсов и столько же рейсов прилетело. Для того чтобы вывезти пассажиров отмененных рейсов, авиакомпания ввела два дополнительных рейса между Алматы и Астаной.
30 декабря было задержано 40 рейсов и отменено 20 рейсов авиакомпании.
200 пассажиров рейсов, задержанных в Дубае, и 80 пассажиров, вылетавших из Стамбула в Астану, разместили в гостинице и предоставили питание.
Всем пассажирам задержанных и отмененных рейсов авиакомпания предлагает бесплатное перебронирование и возврат авиабилетов по месту приобретения.
Всего на 31 декабря в международном аэропорту Астаны запланировано 112 рейсов. 10 рейсов были отменены из-за метеоусловий.