В Air Astana сообщили о возобновлении рейсов

Начиная с 07:00 из Астаны вылетело около 10 внутренних и международных рейсов и столько же рейсов прилетело. Для того чтобы вывезти пассажиров отмененных рейсов, авиакомпания ввела два дополнительных рейса между Алматы и Астаной.