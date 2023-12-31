Стоимость потребительской корзины на Кубани дороже, чем у «соседей» по ЮФО

По данным Краснодарстата, стоимость фиксированного набора товаров и услуг в регионе в ноябре составила 21 929,79 рублей, что является самым высоким показателем среди всех регионов Южного федерального округа. Для сравнения, средняя стоимость фиксированного набора по ЮФО составляет 20 135,95 рублей, тогда как по всей России этот показатель равен 21 349 рублям.
В фиксированный набор входят 83 позиции, включая 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Этот набор отличается от потребительской корзины для расчета прожиточного минимума и включает в себя такие товары и услуги, как 10 литров крепкого алкоголя и 64 пачки сигарет в год, 115 литров бензина АИ-92, одежду, обувь, по одному телевизору и холодильнику на 10 лет, а также лекарства, услуги посещения бани, стрижки, а также оплату ЖКУ.
С декабря 2022 года стоимость фиксированного набора в Краснодарском крае выросла на 5,64%.
В других регионах ЮФО фиксированный набор потребительских товаров и услуг стоит дешевле, чем на Кубани:
В Астраханской области — 18 193,57 ₽, В Волгоградская область — 18 731,97 ₽, В Адыгее — 18 970,89 ₽, В Калмыкии — 19 376,62 ₽, В Крыму — 20 523,95 ₽ В Ростовской области — 21 073,32 ₽, В Севастополе — 21 155,26 ₽