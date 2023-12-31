Стоимость потребительской корзины на Кубани дороже, чем у «соседей» по ЮФО

В фиксированный набор входят 83 позиции, включая 30 видов продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. Этот набор отличается от потребительской корзины для расчета прожиточного минимума и включает в себя такие товары и услуги, как 10 литров крепкого алкоголя и 64 пачки сигарет в год, 115 литров бензина АИ-92, одежду, обувь, по одному телевизору и холодильнику на 10 лет, а также лекарства, услуги посещения бани, стрижки, а также оплату ЖКУ.