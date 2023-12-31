Беларусь обнулила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 января 2024

Власти Беларуси решили обнулить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 января 2024 года. Это регламентирует соответствующее постановление Совмина (№ 989 от 29 декабря 2023-го), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В документе заявляется о том, что нового года Беларусь обнуляет ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты, которые вывозят за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
В итоге до ноля падают ставки на экспорт сырой нефти, мазута, нефтяного битума, вазелина, парафина отработанных продуктов (было 24,7 доллара за 1 тонну), прямогонного бензина (было 13,5 доллара за тонну).
Также в документе сказано об обнулении вывозных ставок для товарных бензинов, дизтоплива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилола и смазочных масел (было 7,4 доллара за 1 тонну).