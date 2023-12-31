С новыми тарифами: Украина не дает «Молдовагазу» транспортировать газ в Приднестровье, а значит для Молдовы закончится дешевое электричество

В ближайшее время будет остановлен транзит газа в Приднестровье.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, отказалась регистрировать АО «Молдовагаз» в качестве участника оптового энергетического рынка страны. Транзит российского газа в Приднестровский регион Республики Молдова через Украину будет приостановлен в самое ближайшее время.
Это значит, что «Молдовагаз» не сможет делать в Украине примерно ничего:
- не сможет покупать и продавать газ;
- также не сможет заключать договоры на транспортировку, а значит и транзит газа.
Решение было принято еще 12 декабря, спустя несколько дней после того, как глава правления «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил в интервью, что «Молдовагаз» мог бы взять на себя транзит российского газа после 2024 года.
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