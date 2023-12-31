Налоговый вычет для распределенных выпускников вводят в Беларуси с 2024

Дополнительный налоговый вычет для выпускников вузов, сузов и профтехучилищ, которые работают по распределению, будет введен в Беларуси с 2024 года и может быть продлен на 7 лет. Об этом в интервью sb.by рассказал министр финансов Юрий Селиверстов.
Размер ежемесячного налогового вычета, а это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, определен в 620 рублей. На этот вычет можно рассчитывать все годы, работая по распределению, плюс оставаясь на том же месте при продлении контракта, но не более чем 7 лет.
Для получения налогового вычета нужна будет копия диплома и направление на работу.
Такая налоговая преференция даст возможность привлечь и закрепить молодых специалистов на их первом месте работы, и в 2024 году принесет им дополнительно чуть более 80 рублей ежемесячно.