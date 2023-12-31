Налоговый вычет для распределенных выпускников вводят в Беларуси с 2024

Размер ежемесячного налогового вычета, а это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого уплачивается налог, определен в 620 рублей. На этот вычет можно рассчитывать все годы, работая по распределению, плюс оставаясь на том же месте при продлении контракта, но не более чем 7 лет.