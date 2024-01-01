В Татарстане появится новый нефтеперерабатывающий завод

В Татарстане в ближайшие годы появится собственное производство станков и новый нефтеперерабатывающий завод. О планах рассказал глава Минпромторга республики Олег Коробченко на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики.
К 2025 году в регионе намерены увеличить локализацию производства промышленных станков до 70%, а после — и 90%. Работы ведутся по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Ранее «Нижнекамскнефтехим» обновил производство по выпуску галобутиловых каучуков.