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В Татарстане появится новый нефтеперерабатывающий завод

В республике также откроют собственное производство станков.
Источник: Комсомольская правда

В Татарстане в ближайшие годы появится собственное производство станков и новый нефтеперерабатывающий завод. О планах рассказал глава Минпромторга республики Олег Коробченко на совещании по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики.

К 2025 году в регионе намерены увеличить локализацию производства промышленных станков до 70%, а после — и 90%. Работы ведутся по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Ранее «Нижнекамскнефтехим» обновил производство по выпуску галобутиловых каучуков.