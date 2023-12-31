В Молдове около 180 тысяч человек получают зарплату «в конверте»

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Около 180 тысяч человек работают в Молдове нелегально, то есть без трудового договора, сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. При этом, добавил он, даже если договор есть, зачастую часть зарплаты людям выплачивается в конвертах.
Министр отметил, что такие работники не могут пользоваться трудовыми и социальными правами, а также не вносят полный вклад в бюджет социального обеспечения.
«Уровень занятости молдавских граждан составляет около 40%. Это самый низкий показатель в регионе. Мы, в министерстве, стараемся создать как можно больше условий, поддержки и возможностей для мужчин, женщин, молодежи и людей с ограниченными возможностями в Молдова, чтобы они получили работу на рынке труда», — заверил Бузу.