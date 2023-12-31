Насколько вырастут пенсии и пособия с 2024 года в Казахстане

АСТАНА, 31 дек — Sputnik. Как изменились размеры пенсий, пособий по инвалидности, адресной социальной помощи, выплаты на случай потери работы и пособия по потере кормильца с началом года в Казахстане, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Как изменятся пенсии
Средний размер совокупной пенсии в наступившем году составит 130 414 тенге, в сравнении со 120 838 тенге в 2023 году.
Минимальный размер солидарной пенсии увеличился до 57 853 тенге, минимальный размер базовой пенсии — 28 215 тенге.
Прожиточный минимум в 2024 году — 43 407 тенге. Показатель рассчитывается из стоимости продовольственной корзины, расходов на непродовольственные товары и услуги. От размера прожиточного минимума напрямую зависят:
- пенсии,
- стипендии,
- пособия,
- другие госвыплаты.
Пособия по инвалидности
С изменением прожиточного минимума увеличились и выплаты для лиц с особыми потребностями. Так, с 1 января 2024 года пособие по инвалидности выросло:
- для I группы — с 89 248 до 95 496 тенге,
- II группы — с 71 398 до 76 397 тенге,
- III группы — с 48 681 до 52 089 тенге.
Выплаты по рождению ребенка
Пособие на рождение ребенка также увеличилось в новом году. Размер выплаты зависит от количества детей и ставки месячного расчетного показателя (МРП), который в 2024 году составил 3 692 тенге.
Таким образом, платеж на рождение первого, второго и третьего ребенка выросло с 131 100 тенге до 140 296 тенге, что равно 38 МРП. На рождение 4-го и более ребенка — с 217 350 до 232 596 тенге.
Отметим, пособие выплачивается как работающим, так и неработающим мамам.
Пособие многодетным семьям составило:
- для семей с 4 детьми — 59 183 тенге,
- с 10 детьми — 147 680 тенге.
Для многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» (семь и более детей), ежемесячное пособие увеличится до 27 321 тенге (7,4 МРП). Для обладателей подвесок «Күмiс алқа» — 23 629 тенге (6,4 МРП).
Декретные выплаты
Ежемесячное госпособие по уходу за ребенком выплачивается полтора года, и в 2024 увеличилось на 7%.
Так, для неработающих мам выплаты составят:
- на первого ребенка — 5,76 МРП — 21 266 тенге;
- на второго ребенка — 6,81 МРП — 25 142 тенге;
- на третьего ребенка — 7,85 МРП — 28 892 тенге;
- на четвертого и более ребенка — 8,9 МРП — 32 859 тенге.
Декретные выплаты для работающих женщин зависят от дохода, с которого производились соцотчисления.
Для расчета необходимо среднемесячный доход за последние 2 года умножить на 0,4 и вычесть 10% пенсионных взносов.
А среднемесячное пособие — это сумма всех ежемесячных доходов за последние 2 года, разделенная на 24.
Пособие по потере кормильца
Также на 7% увеличились выплаты по потере кормильца из Государственного фонда социального страхования. Их размер зависит от количества иждивенцев умершего кормильца, а также от величины прожиточного минимума.
В 2024 году госвыплата по потере кормильца составляет:
- при наличии одного нетрудоспособного члена семьи — 37 330 тенге;
- при наличии двух — 64 676 тенге;
- при наличии трех — 80 303 тенге;
- при наличии четырех — 85 078 тенге;
- при наличии пяти — 88 116 тенге;
- при наличии шести и более нетрудоспособных членов семьи — 91 589 тенге.