В Фергане откроют узбекско-турецкий ювелирный завод

ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. В Ферганской области планируют открыть узбекско-турецкий ювелирный завод.
Проект обсудили на встрече хоким региона Хайрулло Бозоров, местный бизнесмен Улугбек Абдурахимов и турецкие партнеры Али Уяник и Джезми Шен, сообщает пресс-служба хокимията области.
Небольшое предприятие изначально планируют запустить в течение двух месяцев в одном из пустующих зданий. А к моменту доставки необходимого оборудования построят новое здание завода.
В течение двух лет на предприятии создадут более 300 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млн. Завод будет выпускать ювелирные изделия из серебра как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Здесь же планируют создать научно-исследовательский отдел и центр профессионального обучения.