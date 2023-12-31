В Фергане откроют узбекско-турецкий ювелирный завод

В течение двух лет на предприятии создадут более 300 постоянных рабочих мест. Общая стоимость проекта оценивается в $10 млн. Завод будет выпускать ювелирные изделия из серебра как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Здесь же планируют создать научно-исследовательский отдел и центр профессионального обучения.