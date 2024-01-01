Как изменились штрафы в Казахстане в 2024 году

Один из самых наиболее оплачиваемых штрафов — за превышение скорости до 20 км/ч (5 МРП) — вырастет до 18 460 тенге. Такую же сумму нужно будет заплатить за не пристегнутый ремень, езду без шлема на самокате или мопеде, и за нарушение правил остановки и стоянки.