Как изменились штрафы в Казахстане в 2024 году

АЛМАТЫ, 1 янв — Sputnik. В 2024 году месячный расчетный показатель равен 3 692 тенге. Повышение размеров МРП повлечет за собой и увеличение штрафов. Sputnik Казахстан посчитал, сколько заплатят автолюбители за нарушение правил дорожного движения.
Один из самых наиболее оплачиваемых штрафов — за превышение скорости до 20 км/ч (5 МРП) — вырастет до 18 460 тенге. Такую же сумму нужно будет заплатить за не пристегнутый ремень, езду без шлема на самокате или мопеде, и за нарушение правил остановки и стоянки.
Проезд на красный сигнал светофора грозит штрафом в 10 МРП — 36 920 тенге. В 10 МРП водители заплатят, если:
- не пропустят пешехода,
- превысят скорость от 20 до 40 км/ч,
- займут место стоянки для инвалидов.
Самый дорогой штраф за нарушение ПДД — 50 МРП или 184 600 тенге — за управление авто лицом, лишенным прав. «Лишенника» также могут арестовать на 10 суток. На такую сумму оштрафуют водителя, покинувшего место ДТП, либо заменят штраф на лишение прав на один год.
Платеж за утильсбор также привязан к МРП. Так, стоимость базовой ставки в 50 МРП подорожает до 184 600 тенге.
Минимальный платеж за ввоз авто с объемом:
- до 1000 см³ — 276 900 тенге,
- до 2000 см³ — 646 100 тенге,
- до 3000 см³ — 923 000 тенге.
Для импорта электромобилей ничего платить не нужно — утильсбор равен нулю.
За первичную регистрацию авто ставка равна 923 тенге. Для машин возрастом до трех лет постановка на учет вырастет с 172 500 до 184 600 тенге. Самая дорогая «первичка» (500 МРП) для авто старше трех лет: вырастет с 1 725 000 до 1 846 000 тенге.