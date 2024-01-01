Начинается третий этап всеобщего декларирования

Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz разбирался, что необходимо знать предпринимателям о третьем этапе всеобщего декларирования.
Кто сдает декларацию.
Декларации об активах и обязательствах должны будут представить те граждане, кто по состоянию на 1 января 2024 года является руководителем, учредителем юрлица, индивидуальным предпринимателем, а также их супруги. Это около 3,9 млн человек.
Кроме того, декларацию также должны представить бездействующие и приостановившие деятельность предприниматели. При этом руководители филиалов и представительств не обязаны представлять декларацию, так как они не являются юридическими лицами.
Что подлежит декларированию
В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК (КГД) сообщают, что система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами «входной» декларации, в которой отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физлица:
- ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
- договор долевого участия (доля в жилом здании);
- инвестиционное золото (золото в слитках);
- объекты интеллектуальной собственности и авторского права;
- наличные деньги в пределах 10 тыс. МРП или 34,5 млн тенге (при МРП в 3450 тенге в 2023 году);
- договоры займов с другими лицами, нотариально заверенные до 31 декабря 2023 года;
- другое имущество (по желанию) стоимостью свыше 3,4 млн тенге (культурные ценности, ювелирные изделия, породистые животные и др.). Оценку нужно сделать до сдачи декларации по состоянию на 31 декабря 2023 года;
- доля участия в иностранной компании;
- недвижимость и транспорт за рубежом;
- деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП или 3,45 млн тенге при МРП в 3450 тенге в 2023 году).
«Зарегистрированное на территории Казахстана имущество — автомобили, земельные участки, квартиры — в декларации отражать не нужно, так как эти сведения мы уже получаем», — отмечают в КГД.
Как сдать декларацию
«Официально она носит иное название — Декларация об активах и обязательствах — форма 250.00. Через год, то есть в 2025 году, вместо этой формы декларации предпринимателям необходимо будет подавать уже Декларацию о доходах и имуществе — форма 270.00», — уточнил заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Тимур Жаркенов.
Декларацию можно представить через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика», «Электронного правительства», а также мобильные приложения e-Salyq Аzamat, eGov mobile, Halyk Bank, Банка ЦентрКредит, делятся в Комитете госдоходов. «Также граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке», — говорят в КГД. В бумажном виде декларацию можно подать через ЦОН либо направив по почте заказным письмом с уведомлением в местный департамент госдоходов.
В Комитете госдоходов рассказывают, что проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно через следующие сайты:
- по ценным бумагам — portal.kacd.kz;
- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве — homeportal.kz, www.gov.kz/services/3910?lang=ru;
- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права — gosreestr.kazpatent.kz;
- по имуществу, переданному в доверительное управление — egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu.
По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату через систему Doculite.
Сроки представления
Декларацию можно подать с 1 января 2024 года. При этом срок ее представления на бумажном носителе — не позднее 15 июля 2024 года, в электронном виде — не позднее 15 сентября 2024 года.
Штрафы
За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 15 МРП или 55 380 тенге (при МРП в 3692 тенге в 2024 году). За представление неполных либо недостоверных сведений в декларации на первый раз — предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 3 МРП или 11 076 тенге (при МРП в 3692 тенге в 2024 году). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года — штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение — штраф в размере 300%. «При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются», — пояснили в КГД.
Отметим, на сайте Комитета государственных доходов в разделе «Всеобщее декларирование» размещена вся информация, в том числе пошаговая инструкция по заполнению декларации, а также видеоинструкция по проверке своих активов в РК.
Что дальше
В Комитете госдоходов поясняют, что в последующем ежегодно представляется декларация о доходах и имуществе (форма 270.00), в которой отражаются доходы, полученные за календарный год, сведения о приобретении либо отчуждении имущества как в Казахстане, так и за рубежом, а также источники покрытия расходов на их приобретение:
- доходы (от сдачи в аренду, продажи недвижимости, транспорта, ценных бумаг, цифровых активов, доходы из-за рубежа и др.);
- налоговые вычеты (расходы на медицинские услуги, образование, выплаты по ипотеке, стандартный вычет для инвалидов (882 МРП в год);
- приобретение/отчуждение имущества, включая безвозмездно полученное (недвижимость, транспорт, ценные бумаги, цифровые активы и др.);
- источники приобретения дорогостоящего имущества;
- ценные бумаги, цифровые активы (биткоины и др.);
- договор долевого участия (доля в жилом здании);
- инвестиционное золото (золото в слитках);
- нотариально заверенные договоры займов физических лиц;
- доля участия в иностранной компании;
- недвижимость и транспорт за рубежом;
- деньги в иностранном банке свыше 7,3 тыс. долларов (1000 МРП или 3,69 млн тенге при МРП в 3692 тенге в 2024 году).
«Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода», — говорится в сообщении КГД.
Напомним, поэтапное всеобщее декларирование введено в Казахстане с 1 января 2021 года. В рамках I этапа декларированию подлежало имущество госслужащих, лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, и их супругов (579 тыс. человек). На II этапе — работники госучреждений субъектов квазигосударственного сектора и их супруги (2,1 млн человек). III этап — руководители, учредители юрлица, индивидуальные предприниматели и их супруги (3,9 млн человек). IV этап (с 1 января 2025 года) — остальная категория физических лиц (6,4 млн человек). Таким образом, планируется, что к 2025 году свои декларации предоставят более 13 млн человек.