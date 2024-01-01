Начинается третий этап всеобщего декларирования

За непредставление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 15 МРП или 55 380 тенге (при МРП в 3692 тенге в 2024 году). За представление неполных либо недостоверных сведений в декларации на первый раз — предупреждение, за повторное нарушение в течение года — штраф в размере 3 МРП или 11 076 тенге (при МРП в 3692 тенге в 2024 году). За сокрытие объектов налогообложения впервые в течение года — штраф 200% от суммы неуплаченных налогов, за повторное нарушение — штраф в размере 300%. «При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются», — пояснили в КГД.