Акцизы на спиртное и топливо повышаются в Беларуси с 1 января

На шампанское акциз вырос чуть меньше — примерно на 5,5% (с 1 рубля 28 копеек до 1 рубля 35 копеек). Традиционно повышаются ставки и на табачные изделия. Если ранее акцизы на сигареты меняли поэтапно (с 1 января, с 1 июля и с 1 октября), то теперь это одномоментно с начала года.