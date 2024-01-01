Цифровой тенге: Как он изменит финансовую систему Казахстана

В документе представлена информация о текущем статусе проекта «Цифровой тенге» и полученных в 2023 году результатах работ в рамках реализации промышленного и экспериментального контура. Представлен также план дальнейшего развития проекта в 2024 и 2025 годах.
В частности, 15 ноября 2023 года был запущен первый этап внедрения платформы цифрового тенге в рамках промышленного контура. В проекте приняли участие международные платежные системы Visa и Mastercard, а также банки второго уровня: Народный Банк, Altyn Bank, БанкЦентрКредит, Евразийский банк.
Цифровые банковские карты с привязкой к цифровому счету в цифровых тенге позволяют гражданам тратить, снимать наличные и проводить операции в любой точке мира и в рамках знакомого пользовательского пути, действующей банковской инфраструктуры. На данном этапе клиентам банков — участников проекта стали доступны платежи и переводы между цифровыми счетами.
Кроме того, совместно с Акиматом Алматы и АО «Казпочта» стартовал пилотный проект «цифровых ваучеров» для оплаты бесплатного питания для школьников.
Параллельно в течение 2023 года проводились работы и в экспериментальном контуре, что предполагало апробацию идей, победивших в конкурсе идей Digital Tenge Ideathon 2022, а также тестирование трансграничных платежей, выпуск обеспеченных цифровыми тенге стейблкоинов и токенизацию ценных бумаг.
В 2024 году вместе с участниками рынка запланировано масштабирование запущенных систем и проектов. В частности, в рамках следующего этапа предполагается подключение новых участников рынка, внедрение расчетов без доступа к интернету, применение смарт-контрактов.