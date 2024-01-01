Цифровой тенге: Как он изменит финансовую систему Казахстана

Цифровые банковские карты с привязкой к цифровому счету в цифровых тенге позволяют гражданам тратить, снимать наличные и проводить операции в любой точке мира и в рамках знакомого пользовательского пути, действующей банковской инфраструктуры. На данном этапе клиентам банков — участников проекта стали доступны платежи и переводы между цифровыми счетами.