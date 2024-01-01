В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области

«Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Китаем растет с каждым годом. Многие китайские компании интересуются этой страной. Прежде всего, это объясняется реформами, проводимыми президентом Узбекистана, и условиями, созданными для иностранных инвесторов. Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшнего мероприятия, внесут значительный вклад в развитие торгово-экономических возможностей между двумя странами», — отметил Цзян Юй.