В Китае рассказали об инвестиционном потенциале Бухарской области

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. В рамках визита делегации Бухарской области в Китай в посольстве Узбекистана организовали бизнес-форум, на котором презентовали экспортные возможности и инвестиционный потенциал узбекского региона, сообщает ИА «Дунё».
В мероприятии приняли участие представители Совета международного развития Китая, руководители крупных компаний и организаций.
«Участникам были презентованы экспортные возможности и инвестиционный потенциал Бухарской области. Китайские компании были приглашены воспользоваться возможностями, созданными в свободных экономических и промышленных зонах региона».
Как отметил руководитель секретариата Китайского совета по международному развитию Цзян Юй, многостороннее сотрудничество между деловыми кругами двух стран расширяется. Он также подчеркнул, что китайские компании очень заинтересованы в работе на рынке Узбекистана.
«Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Китаем растет с каждым годом. Многие китайские компании интересуются этой страной. Прежде всего, это объясняется реформами, проводимыми президентом Узбекистана, и условиями, созданными для иностранных инвесторов. Уверен, что договоренности, достигнутые в ходе сегодняшнего мероприятия, внесут значительный вклад в развитие торгово-экономических возможностей между двумя странами», — отметил Цзян Юй.
В ходе переговоров достигли договоренностей о реализации совместных проектов в различных сферах.