В Волгоградской области с 1 января 2024 года вырос взнос на капремонт

С 1 января 2024 года в Волгоградской области на 9% вырос взнос на капитальный ремонт. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, теперь плата составляет 8,74 рубля за один квадратный метр. В общей сложности стоимость данной услуги повысилась на 72 копейки. Отметим, что о повышении тарифа стало известно в октябре прошлого года.