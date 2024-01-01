В Волгоградской области с 1 января 2024 года вырос взнос на капремонт

С 1 января 2024 года в Волгоградской области на 9% вырос взнос на капитальный ремонт. Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru, теперь плата составляет 8,74 рубля за один квадратный метр. В общей сложности стоимость данной услуги повысилась на 72 копейки. Отметим, что о повышении тарифа стало известно в октябре прошлого года.
Владельцы однушки будут теперь платить примерно на 15−20 рублей больше, а вот для собственников трехкомнатной квартиры взносы вырастут в среднем на 30−50 рублей. Основная причина увеличения тарифа — это подорожание строительных материалов.
Для сравнения: в 2014 году взнос за капремонт составлял 5,06 рубля за один квадратный метр, сегодня — 8,74 рубля.